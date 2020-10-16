Героиня скандала с Волей рассказала о вечере с комиком

Москва, 16 октября. Одна из героинь скандала с «изменой» комика Павла Воли рассказала о вечере и знакомстве с юмористом, как сообщает Telegram-канал «Звездач».

Пикантности этой истории придает тот факт, что девушка — 16-летняя Дарья Иванова — является несовершеннолетней и не скрывает того, что занимается эскортом. Девушку не смутило, что Воля женат и имеет двух детей, а его — то, что брюнетка еще ребенок, пусть уже и с насыщенным прошлым.

«Да, я была с ним. Как встретилась с ним? Пришли и познакомились. Как он? Обычный человек. Я многих знаю знаменитостей», — поделилась Дарья.

Сам юморист и его супруга пока хранят молчание в соцсетях и никак не комментируют ситуацию. Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты уже восемь лет и имеют репутацию одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. У артистов подрастают двое детей — сын Роберт и дочь София.

Многие считают их образцовой парой и отказываются верить, что у Павла могут быть какие-то интриги на стороне. Но некоторые эксперты в мире шоу-бизнеса считают, что публичная демонстрация любви Воли к Утяшевой, скорее всего, является лишь лицемерием. А за ним могут стоять разные факты, которые уже постепенно начинают открываться. Например, то, что в семье артистов муж имеет право отдыхать ночью без жены в компании девушек сомнительной репутации.

Ранее бывшая гимнастка раскрыла секрет счастливого брака. По словам Утяшевой, знаменитое правило, что путь к сердцу мужчине лежит через желудок, является главным признанием в любви и никогда не потеряет своей актуальности.