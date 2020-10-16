Гепатит В представляет собой опасное инфекционное заболевание печени, передающееся через кровь. При этом единственным надежным способом уберечь от болезни как ребенка, так и взрослого, является прививка. Подробнее о гепатите В у взрослых и вакцинации от него рассказывает главный специалист клиники «Медси» по направлению «Гепатология», врач гастроэнтеролог-гепатолог отделения Premium Мария Мациевич.

Что представляет собой гепатит В у взрослых?

Заболевание, вызванное вирусом гепатита В, — это широкий спектр болезненных состояний, определяемый активностью самого вируса и ответом иммунной системы человека на его внедрение. После попадания вируса в организм, минуя фазу острого гепатита В, которая обычно длится около шести месяцев, патологический процесс может перейти в хроническую стадию.

Далее сценариев развития событий может быть несколько: кто-то просто является носителем вируса без формирования воспаления в печени, то есть гепатита. Вирус живет в клетках печени, не очень интенсивно размножается и не вызывает агрессии по отношению к клеткам печени. К счастью, таких людей с вирусом гепатита В у нас в стране большинство.

Хуже ситуация обстоит с теми, у кого вирус гепатита В более агрессивен и вызывает активное воспаление в печени — тот самый хронический гепатит В. В этом случае необходимо лечение, так как без него болезнь может прогрессировать до развития цирроза и рака печени. Кроме того, совсем небольшая часть инфицированных вирусом гепатита В может оказаться в фазе иммунной толерантности, когда вирус активно размножается и обнаруживается в крови в большом количестве, однако иммунная система не вырабатывает антител и не реагирует на вирус. В таком случае гепатит не развивается и печеночные клетки не повреждаются.

Чем взрослый гепатит отличается от детского?

Как патологический процесс гепатит не имеет особых различий. После инфицирования вирус нередко покидает организм, оставляя после себя иммунную память — защитные антитела, которые в будущем предохраняют человека от повторного инфицирования.

«Разница между взрослым и ребенком, столкнувшимся с вирусом гепатита В впервые, заключается в том, что инфицирование в детском возрасте — тем более в младенческом — наиболее вероятно приведет к развитию хронической формы болезни, тогда как у взрослых шансы самостоятельно избавиться от вируса более высоки, — уточняет Мария Мациевич. — Таким образом, налицо обратная зависимость: чем старше человек — тем вероятнее самоизлечение. Вот почему первой прививкой после появления ребенка на свет является вакцина от гепатита В».

Что дает человеку прививка от гепатита В?

Вирус гепатита В коварен тем, что он встраивается в геном гепатоцита — клетки печени, подчиняя ее себе, меняя ее жизненную программу. Этим фактом объясняется крайне низкая вероятность избавления от вируса любыми доступными средствами. Кроме того, хроническая инфекция, вызванная вирусом гепатита В, является одним из неблагоприятных фоновых состояний печени, многократно увеличивающих риски развития первичного рака печени на любой стадии заболевания.

«Еще одним аргументом в пользу своевременной и поголовной вакцинации являются высокие шансы инфицирования этим вирусом: оказывается, для заражения необходимы всего две вирусные частицы, попавшие в кровь здорового человека. Инфицированному вирусом гепатита В человеку следует опасаться заражения вирусом гепатита дельта, который размножается только в присутствии вируса гепатита В. Если такое случается, то развивается самый коварный, быстро поражающий печень гепатит, в большинстве случаев приводящий в печальному финалу», — добавила эксперт.

Прививка позволяет эффективно защититься от последствий опасного врага, заранее готовит иммунную систему к встрече с вирусом гепатита В и предотвращает все описанные выше последствия.

Что представляет собой вакцина против гепатита В?

Вакцина представляет собой препарат, созданный на основе поверхностного антигена вируса гепатита В, который выращивается в лабораторных (искусственных) условиях. Вакцина симулирует попадание вируса в организм, а в ответ на это иммунная система человека начинает выработку защитных антител. На самом деле при вакцинации в кровь попадает не вирус, а его муляж, лишенный главных вредоносных «органов» вируса, — генома вируса и его сердцевинного антигена. В итоге сама прививка оказывается абсолютно безопасной, но при этом благодаря «обману» иммунной системы — высокоэффективной и действенной.

Сколько лет длится эффект от прививки?

Вакцина, выполненная в любом возрасте, способствует эффективной выработке антител. Но с течением времени иммунная система может «позабыть» первую встречу с имитацией вируса гепатита В и начать вырабатывать антител все меньше и меньше. Чтобы сохранить напряженность иммунитета — концентрацию антител, необходимую для надежной защиты от настоящего вируса — вакцинацию рекомендовано повторить по достижении совершеннолетия, а далее — каждые пять лет.

Можно ли, несмотря на сделанную прививку, все же заболеть гепатитом В?

Случаи заболевания гепатитом В после проведения полноценной трехкратной вакцинации являются казуистическими. Анализируя подобные происшествия, специалисты приходили к выводам, что заболевшим была введена некачественная вакцина без соблюдения температурного режима хранения препарата. или же процесс выработки антител после вакцинации происходил на фоне иммуносупрессивной терапии, когда из-за лекарственных препаратов происходило подавление активности собственной иммунной системы и блокирование любых иммунных реакций. В результате, несмотря на вакцинацию, у человека не вырабатывались защитные антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В.

График постановки прививки от гепатита В для взрослых

Как для детей, так и для взрослых, без факторов риска существует общепринятая трехкратная схема вакцинации: первичное введение прививки, а затем ее двукратное повторение через один и шесть месяцев после первой инъекции. По сути, полностью привитыми можно считать тех людей, которые получили в течение шести месяцев три прививки, проведенные с любым интервалом.

Как, где и кем проводится вакцинация взрослых от гепатита В?

Вакцинация от гепатита В входит в национальный прививочный календарь. Первая инъекция ставится новорожденным в родильном доме, а далее прививку выполняют в поликлинике по месту жительства. Дополнительное введение вакцины можно осуществить в любом медицинском центре. Если вакцинация не была проведена в детстве, то ее может назначить врач любой специальности.

Требуется ли специальная подготовка к вакцинации?

Специальной подготовки не требуется. Однако надо быть уверенным в отсутствии активного инфицирования человека вирусом гепатита В либо в наличии у него естественного иммунного ответа после перенесенного инфицирования. В этих случаях вакцинация не будет иметь смысла.

Возможны ли побочные эффекты от прививки?

Вакцина от гепатита В признана самой безопасной в мире. Именно поэтому ее вводят без опасения новорожденным в первые часы жизни. Из побочных эффектов иногда отмечают кратковременную болезненность в руке после инъекции. Аллергические реакции случаются крайне редко, в большинстве своем они бывают легкой и средней степени и без труда поддаются купированию противоаллергическими средствами.

«Связывать вакцинацию против вируса гепатита В с развитием серьезных системных и аутоиммунных заболеваний, аутизма, неврологических и других болезней совершенно неправомочно: если вы понимаете механизм формирования защитных антител, то «привязка» этого несложного процесса к развитию перечисленных болезненных состояний будет казаться по меньшей мере клеветой», — уверяет Мария Мациевич.

Кому нужна вакцинация против гепатита В?