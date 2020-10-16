Еремеев заявил, что от сюжетов ток-шоу «волосы встают дыбом»

Москва, 16 октября. Новый ведущий ток-шоу «На самом деле» Тимур Еремеев признался, что от некоторых сюжетов программы у него «волосы встают дыбом». Он никак не может выбросить из головы эти истории, пишет ФАН.

До работы на Первом канале Еремеев снимался в кино. И как любой актер он умеет абстрагироваться от происходящего, вжиться в роль. Это ему помогает на площадке ток-шоу.

С одной стороны, Еремеев может «переключаться с эмоции на эмоцию». С другой, истории участников настолько чудовищные, что их непросто забыть.

«Потому что там такое, что просто волосы дыбом становятся!» — объяснил телеведущий.

Ему тяжело даются программы о несчастных детях, насилии в отношении несовершеннолетних. Поэтому Еремеев после выхода из кадра не может «выключить тумблер» и не думать о несправедливости, проблемах других людей.

У съемочной группы «На самом деле» очень плотный график. Ежедневно они снимают по три сюжета, и каждый раз это чья-то тяжелая судьба. После работы Еремеев встречается с коллегами, обсуждает работу. Поэтому все истории остаются с ним, врезаются в память.

Из-за каждодневной загруженности телеведущий мало спит. Он признался, что не любит «фанатизм» в работе, но иногда даже в мыслях не может от нее сбежать. Ему бы хотелось разделять личную жизнь и работу, чтобы не «сгореть».

Еремеев говорит, что пока тяжелые съемки не влияют на его сон. Но, возможно, со временем это изменится, не исключил ведущий.

Ранее Еремеев рассказал, как вживался в роль телеведущего и ориентировался на Дмитрия Шепелева.