Россиян предупредили о новой волне фейков о коронавирусе

Москва, 16 октября. Новые фейки о коронавирусе начали распространяться в соцсетях и мессенджерах в России. Об этом рассказала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина во время круглого стола в Общественной палате РФ, передает корреспондент ФАН.

«Сейчас мы видим распространение новой волны деструктивной информации, связанной со второй волной коронавируса», — сообщила Мизулина, отметив, что такая же ситуация наблюдалась весной.

Как оказалось, за последнее время волонтеры Лиги безопасного Интернета выявили в Сети 731 фейк о COVID-19. Подобные сообщения распространялись в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тульской области, Чечне и других регионах России. По словам Мизулиной, некоторые недостоверные сообщения, которые начали рассылать в РФ, уже распространяются в Казахстане.

Глава Лиги безопасного интернета рассказала, что в основном фейки о коронавирусе касаются непонятных советов от неких медиков о том, как самостоятельно вылечиться от COVID-19. При этом, как отметила Мизулина, соцсети заблокировали всего лишь одно из таких недостоверных сообщений.

«Нет реакции со стороны соцсетей и мессенджеров. Мы увидели только один заблокированный фейк из 731 факта. Это нас беспокоит, потому что начинается паника. Распространение такого рода информации под видом достоверных сообщений усугубляет ситуацию», — сообщила участница круглого стола.

Мизулина обратилась к правоохранительным органам с просьбой снова проводить собственный мониторинг распространения фейков о коронавирусе, как это было весной.