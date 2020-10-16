Как отдыхаем в 2021 году: выходной 31 декабря и шесть праздничных периодов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Поскольку 2 и 3 января это суббота и воскресенье, выходные на законодательном уровне решено «восполнить» за счет пятницы, 5 ноября, и пятницы, 31 декабря.

Новогодние каникулы в 2021 году по традиции продлятся 10 дней — с 1 по 10 января. Кроме того, россиян в 2021 году ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных подряд в ноябре (на День народного единства); по три выходных в феврале (на День защитника Отечества), в марте (на Женский день), дважды в мае (на День Весны и Труда и на День Победы), а также в июне (на День России).

Таким образом, работающие на пятидневке россияне, помимо отпусков и обычных двухдневных выходных, в 2021 году будут отдыхать следующие периоды:

с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября; а также 31 декабря.

Отметим, многие депутаты поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе, а не в результате переносов. Основанием указывают известное обстоятельство, что работа в этот день у российских граждан идет не очень, а женщинам нужно предоставить дополнительное время, чтобы как следует подготовить дом к празднику, ведь Новый год по традиции самый любимый праздник в России, и большинство россиян проводит новогоднюю ночь в семейной обстановке за обильным праздничным столом.

Против идеи длительного праздничного загула в новогодние дни последовательно выступает депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко.