Швейцария ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста

Женева, 16 октября. Швейцария ввела санкции против двух граждан России и четырех российских компаний, которые были задействованы в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики страны (SECO).

В Женеве пояснили, что документ является «модификацией» постановления правительства Швейцарии 2014 года о запрете на финансовые и экспортно-импортные операции, относящиеся к Крыму и Севастополю.

Под санкции попали руководитель проекта, замдиректора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК «Гранд сервис экспресс» (ТК «ГСЭ») Александр Ганов. Кроме того, Женева ввела ограничения против компаний «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымской первой страховой компании.

Ранее ЕС расширил санкционный список по Крыму. В него также попали двое россиян и несколько российских компаний.

Санкции связаны с воссоединением Крыма с Россией, а также строительством одноименного моста через Керченский пролив. Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось в мае 2018 года, железнодорожное — в конце прошлого года.