В Индии оценили шансы США повторить триумф «Кинжала»

Москва, 16 октября. Соединенные Штаты, увидев успехи России в разработке гиперзвукового оружия, начали заниматься созданием своих ракет. Индийское издание EurAsian Times оценило шансы американцев повторить триумф «Кинжала».

Успешные испытания Россией ракет «Циркон» и «Кинжал» заставили Вашингтон почувствовать себя беспомощным на арене современных вооружений. Американцы поспешили взяться за разработки в сфере гиперзвука, пишет «ПолитРоссия».

Американская ракета AGM-183, как считают некоторые эксперты, является ответом Вашингтона на создание Москвой гиперзвукового авиационного комплекса «Кинжал». EurAsian Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ВВС США сообщило, что американская гиперзвуковая ракета сможет достичь скорости 7,5 Маха. Однако по этому показателю США существенно уступают России, поскольку российский комплекс способен достичь более чем 10 Махов. Более того, РФ опережает США и по другому показателю — дальности действия комплекса.

По информации индийских аналитиков, ждать ввода в эксплуатацию комплекса США придется еще несколько лет.

«В новом докладе американского наблюдательного совета (Government Accountability Office) говорится, что разработчики планируют поставить восемь прототипов гиперзвуковых ракет: четыре для проведения летных испытаний и четыре запасных», — говорится в статье.

Соединенные Штаты еще не испытали ударные возможности своей ракеты, которая уже больше года проходит летные тесты.