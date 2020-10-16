Политолог рассказал, какие проблемы Украина может доставить Белоруссии

Минск, 16 октября. Украина может доставить Белоруссии большие проблемы, если решит отказаться от покупки нефтепродуктов у Минска. Об этом рассказал в интервью НСН политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев присоединится к санкциям Европейского союза против Белоруссии.

Болкунец уверен, что санкции Украины против Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко не отразятся на экономической и политической ситуации в стране. Однако, по словам эксперта, Киев все же может нанести ощутимый удар по белорусскому бюджету, отказавшись от покупки белорусских нефтепродуктов.

«Иначе эти санкции будут курам на смех», — резюмировал Болкунец.

При этом он заметил, что Брюссель, несмотря на предложения евродепутатов, пока не готов вводить санкции против Минска. Да и Киев вряд ли пойдет на экономические ограничения, поскольку сам пострадает от такого решения.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал ультиматум белорусской оппозиции к Лукашенко «комариным укусом». Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская предупредила, что если выдвинутые условия не будут выполнены, вся страна 25 октября «мирно выйдет на улицы».