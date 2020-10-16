Коронавирус — ключевой игрок предвыборной кампании в США

Начнем с того, что Камала Харрис была изначально слабым вице-президентом США. Большинство независимых экспертов едины в том, что на данный пост ее выдвинули всего по нескольким причинам: не белая женщина, которая будет претворять все решения истеблишмента в жизнь, не задавая лишних вопросов. Например, даже не сдав тест на наличие коронавирусной инфекции, Камала Харрис отменила минимум две встречи с избирателями. Для этого ей хватило лишь информации о том, что два сотрудника ее администрации были инфицированы COVID-19. Подробнее — в материале ФАН.

С одной стороны, Камала Харрис безропотно следует установкам демократической партии, согласно которым все, у кого есть хоть какие-то подозрения на вирус, должны немедленно самоизолироваться и, разумеется, проголосовать по почте (желательно за Байдена). С другой стороны, столь откровенно трусливое поведение выставляет потенциального вице-президента в крайне невыгодном свете на фоне Дональда Трампа, который победил коронавирус как в прямом, так и переносном смысле этого слова.

Тем не менее подобное поведение полностью соответствует стратегии, которую еще в начале весны избрал Джо Байден. Он решил не выходить из подвала своего шикарного особняка до тех пор, пока угроза коронавируса не исчезнет окончательно. Но и ему в итоге пришлось не раз появиться на публике, так как подобное поведение просто несовместимо с победой на выборах.

На сегодняшний день только ленивый не заметил, что демократы всеми силами пытаются как можно больше людей заставить голосовать по почте. Разумеется, их главный аргумент в пользу почтового голосования — предотвращение распространения инфекции на избирательных участках. Однако подозрительным выглядит тот факт, что при прочих равных условиях статистика по заболеваемости коронавирусом наиболее высокая в штатах, возглавляемых демократами.

О почтовом голосовании следует сказать отдельно. Политический обозреватель Джеймс Вудс по этому поводу заметил: «Если вы так доверяете почте, что готовы отправить с ее помощью свой голос, готовы ли вы положить в конверт 5000 долларов?»

Действительно, прохождение бюллетеней через транспортную компанию дает огромный простор для их фальсификации. При этом какой-либо контроль в почтовых отделениях практически отсутствует.