Депутат Пискарев предложил наказывать обучающихся в НПО за границей

Москва, 16 октября. В России необходимо установить административную ответственность за участие в мероприятиях нежелательных неправительственных организаций – иногентов (НПО) за границей. Об этом корреспонденту ФАН заявил председатель комитета Госдумы по безопасности, глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев.

«Мы планируем внести в Госдуму законопроект о том, чтобы предусмотреть административное наказание за обучение в нежелательных неправительственных организациях, находящихся за границей. Они, очевидно, готовят профессиональных, идеологических мошенников и провокаторов. Эта инициатива направлена на защиту суверенитета», — сказал он.

Парламентарий убежден, что в России нужно принимать меры против тех НПО, которые продолжают финансировать протестную повестку. По его словам, их финансы не должны доходить до тех, кто начинает в нашей стране деструктивную деятельность.

«У нас уже существует ответственность за обучение на территории нашей страны. Но нет наказания за обучение в заграничных центрах. Здесь самое главное, чтобы была неотвратимость наказания за обучение в таких центрах», — отметил Василий Пискарев.

По его мнению, нежелательные НПО перебрались из России в другие государства, чтобы там продолжать свою деятельность. Он пояснил, что сегодня наблюдается ситуация, при которой люди туда приезжают, обучаются, потом возвращаются и ведут деструктивную деятельность. Чаще всего такое происходит в странах Прибалтики, а также в Финляндии и Чехии, утверждает законодатель.

Отметим, ранее Василий Пискарев на встрече с заместителем генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым заявил, что страны – члены ОДКБ сегодня сталкиваются с одинаковыми угрозами. По его мнению, в их дела вмешиваются одни и те же государства.