В Совфеде объяснили, почему США разрешили полеты над Крымом

Москва, 16 октября. США из прагматических целей разрешили своим авиакомпаниям летать над Крымом, заявил российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с телеканалом 360. Помимо этого, по его мнению, в Штатах, кажется, начинают понимать безвозвратный статус Крыма.

По мнению политика, ключевую роль в принятии такого решения сыграл именно экономический фактор. В Вашингтоне не могли не понимать, что их авиаперевозчики несут убытки из-за запрета полетов над российским полуостровом.

«Я думаю, что американцы — народ очень прагматичный. Скорее всего, здесь сыграла роль прагматика, экономический фактор. Они тоже несли ущерб, облетая Крым. И я думаю, что это нормальная ситуация», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что если примеру США последуют другие страны, в России это будут только приветствовать.

Напомним, запрет на полеты в зоне воздушной ответственности Симферополя для американских авиакомпаний был введен властями США в 2014 году, после того, как крымчане приняли единогласное решение о воссоединении с РФ.

16 октября Управление гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA) объявило, что американские авиакомпании могут выполнять рейсы в районе полетной информации (FIR) Симферополя (UKFV). Решение вступит в силу 27 октября. При этом в FAA отмечают, что снятие запрета на полеты вблизи Крыма не означает признания полуострова частью РФ.