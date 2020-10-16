Почти 30 российских детей эвакуировали из Сирии

Москва, 16 октября. Министерство обороны РФ эвакуировало из Сирии 27 детей из России в ночь на пятницу, 16 октября, об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Самолет Минобороны РФ приземлился в ночь на пятницу на подмосковном аэродроме Чкаловский. Детей вывезли из сирийского лагеря Аль-Хол, который находится на неподконтрольной сирийским властям территории. Эвакуированных детей доставят в Дагестан, в Чеченскую Республику, в Пензенскую, Тюменскую и Волгоградскую области.

Напомним, эвакуация российских детей из Сирии началась в 2017 году по поручению президента РФ. За последние три года из зон военных конфликтов в Россию было доставлено 197 детей, в том числе 122 ребенка из Ирака и 75 – из Сирии.

В российском МИД неоднократно указывали на вопиющую ситуацию в лагере Аль-Хол. Беженцы содержатся в условиях антисанитарии и не могут покинуть территорию лагеря.