Экипаж британской подлодки заразился коронавирусом в стриптиз-клубе

Лондон, 16 октября. Более 35 членов экипажа подводной лодки ВМС Великобритании «Vigilant» заразились COVID-19 в результате захода на военную базу Кингс-Бей в штате Джорджия, США, сообщает USNI News.

Моряки атомной подлодки грубо нарушили правила изоляции, установленные на боевом корабле с межконтинентальными баллистическими ракетами «Trident» на борту. Британские подводники без приказа покинули борт и отправились гулять на американские пляжи. Там моряки посетили ряд баров и стриптиз-клубов. В одном из заведений они и заразились коронавирусом.

Представитель министерства обороны Великобритании не стал давать комментарии, сославшись на то, что «королевский флот не сообщает об операциях подводных лодок». Но и без комментария британская общественность и СМИ уверены, что происшествие крайне негативно сказалось на боеготовности атомной субмарины, так как из строя выведена треть ее экипажа.

«Vigilant» является одной из четырех атомных подводных лодок класса «Vanguard» британских ВМС. Экипаж этого корабля уже был героем новостных и криминальных сводок после того, как в 2017 году на борту подлодки обнаружили наркотики. После расследования за употребление кокаина девять моряков «Vigilant» были списаны на берег и уволены со службы. Кроме того, выяснилось, что они неоднократно вызывали проституток на борт боевого корабля.

Это происшествие вызвало серьезный мировой резонанс, заставив экспертов сделать выводы, что морально-психологическое состояние моряков британского военного флота повышает риск возникновения серьезного военного конфликта, возможно, и на мировом уровне.