Луганск, 16 октября. Украинские военные разместили шесть единиц бронетехники в жилых районах села Новозвановка, пишет ЛИЦ со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

За минувшие сутки выявили пять единиц боевых машин и один бронетранспортер ВСУ. В оборонном ведомстве ЛНР добавили, что это нарушает соглашение о режиме прекращения огня.

Информация о бронетехнике в населенном пункте подтверждена миссией ОБСЕ. В Народной милиции пояснили, что в районе населенного пункта Золотое был замечен военнослужащий 30-й бригады ВСУ.

Меры по обеспечению режима прекращения огня вступили в силу 27 июля. Сторонам конфликта запрещены любые наступательные и диверсионные операции, использование БПЛА.

Тяжелое вооружение не может быть размещено в окрестностях населенных пунктах и на территории социальной инфраструктуры, включая образовательные, медицинские учреждения.

Напомним, что в апреле 2914 года украинские власти начали силовую операцию против республик Донбасса. Урегулирование конфликта обсуждается на уровне Минской группы, в которую входят российские, немецкие, французские и украинские дипломаты.

Ранее замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что украинский спецназ способен захватить в плен первых лиц ДНР и ЛНР.