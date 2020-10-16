Москва, 16 октября. Скандально известная экс-участница программы «Пусть говорят» Диана Шурыгина насмешила фанатов обнаженным фото. Новый пост девушки в Instagtam оценили подписчики.

В настоящее время 21-летняя модель и блогер отдыхает со своим бойфрендом на Мальдивах. В очередной раз Диана решила порадовать фанатов вызывающим фото и выложила в Сеть снимок, где позирует совершенно голая в джунглях.

На фото Шурыгина запечатлена со спутавшимися от воды волосами, поджатыми ногами и нарочито испуганным взглядом. На ней нет никакой одежды, ее образ украшает лишь кольцо на пальце и татуировка на бедре в виде старинного пистолета.

Диана оставила пост без подписи, однако фолловеры молчать не стали. Фигура Дианы не могла не восхитить подписчиков, но самым интересным стало то, какую аналогию провели пользователи Сети с внешним видом Шурыгиной.

«Маугли, ты ли это? Тарзан: начало. Ты похожа на Голлума из «Властелина колец», прокомментировали фотографию блогерши ее подписчики.

Сама звезда скандалов на издевки фанатов не обратила внимания. Ее сразу начали отстаивать обожатели. Они посоветовали «шутникам» отписаться от девушки или не оскорблять ее. Ведь в свое время она стала жертвой насилия.