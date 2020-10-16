Сергей Бабак: С коронавирусом нельзя справиться, он — часть нашей природы

Пока эксперты делают осторожные прогнозы о пиках, плато и спаде инфекции, врачи сражаются с новой коронавирусной инфекцией. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак рассказал ФАН о том, почему от коронавируса невозможно избавиться, какой препарат уже доказал свою эффективность в лечении этой болезни, а также о том, помогают ли от вируса имбирь и чесночная вода.

Не всем больным нужен стационар

— Сергей Львович, на днях Минздрав опубликовал единые алгоритмы диагностики и схемы лечения коронавирусной инфекции. В этом документе, в частности, сказано, что созданы новые временные методические рекомендации версии 8.1. Чем они отличаются от предыдущих рекомендаций по лечению вирусной инфекции?

— Это не принципиально новая схема лечения, это новая версия методических рекомендаций. На основании накопленного опыта есть небольшие изменения схем терапии: каким людям что нужно делать в первую очередь, какие препараты являются препаратами первой линии. Стационарная часть осталась на прежнем уровне, она достаточно хорошо была прописана. Изменено амбулаторное ведение — как лечащему врачу нужно вести пациента. Вот эта часть была четко сформулирована для практикующих специалистов.

— Можно ли сказать, что за то время, что мы знакомы с этим видом вирусной инфекции, врачи накопили большой опыт ее лечения?

Вы знаете, тут нужно быть очень аккуратным в терминологии. Просто появился определенный опыт, скорее, сформировался навык, с которым уже легче делается диагностика, разделение больных более внятное — по степени тяжести. Ведь сейчас очень важно выделить группу риска в плане осложнений. Вот эта группа уже более понятна для нас. Поэтому она в первую очередь будет госпитализирована, в первую очередь ей будет оказана помощь. А все, у кого низкий или маловероятный шанс развития дыхательной недостаточности, могут лечиться дома. Не надо загружать стационары больными, которые могут лечиться в домашних условиях.

— Еще полгода назад бытовало мнение, что сам COVID-19 не убивает человека, а выступает катализатором хронических болезней у человека. И именно их обострение становится причиной смерти.

— Это не совсем так. Дело в том, что вирус, конечно, сам не убивает. Он приводит к необратимым изменениям, например, газообменных функций организма. Вот они могут необратимо измениться — и это вызовет смерть. Такая смерть происходит от дыхательной недостаточности.

Или смерть вызвал синдром острого повреждения легких у человека — но его причиной стал вирус. Поэтому на вопрос о том, убивает ли вирус, с медицинской точки зрения я бы сказал, что да, он может убивать. Развитие повреждений жизненно-важных систем приводит к смерти пациента. Это факт. Есть такое течение болезни, которое приводит к смерти, это правда.

Но большинство пациентов переносит болезнь в другой форме — есть разные формы болезней. Эта форма, как мы ее называем, катаральная, когда только верхние дыхательные пути затрагиваются — это значит, что болезнь проходит в виде насморка, простуды. Она происходит без развития тяжелых органных повреждений (повреждение внутренних органов человека. — прим.ФАН). И в этом ее большой плюс, ведь человек может пережить инфекцию и спокойно дальше жить.

— Это те люди, которых называют «бессимптомными больными»?

— Вот тут надо быть аккуратным. Есть понятие «инфицирование», когда болезни вообще нет. Считать ли это состояние болезнью или нет? Считается ли болезнью «носительство» этого вируса — или нет? Здесь существует «серая зона». Мы не можем пока понять, признавать ли больным человека, инфицированного вирусом. Но эти люди вошли в общую статистику.

Число инфицированных — 11 тыс., 20 тыс., 40 тыс. А реально больных из них сколько? Тех, кто имеет симптомы болезни? Только они важны. Поэтому, если вести учет, я бы отдельно давал строчку — сколько человек реально имеют катаральный симптом, а сколько имеют легочный. И тогда картинка разложилась бы совершенно по-другому. Потому что одно дело — считать инфицированных, а другое — считать больных с катаральной и легочной формами болезни.

Когда не знаешь, что делать, начинаешь верить в чудо

— В последнее время в Интернете вновь заговорили о методах самолечения от вирусной инфекции в домашних условиях. Если весной популярен был имбирь, то сейчас заговорили о так называемой чесночной воде. Как вы относитесь к народным методам лечения?

— Понимаете, когда не знаешь, как лечится заболевание, когда у тебя нет в руке четкого химического агента для лечения, наступает время элемента веры. Веры в чудо, если хотите. Знаете, как раньше лечили все болезни? До появления лекарств? Болезнь считалась грехом, а грех надо было замаливать. Вот ровно такая же ситуация происходит и сейчас.

Имбирь, лимон, выжимки всякие — это некий элемент веры. От безнадеги люди начинают обращаться к поиску нетрадиционных методов лечения. Комментировать это как-то внятно я не могу. Я не знаю — работает это, не работает, потому что это как-то не укладывается в тот формат, в котором меня учили. Мы — химиотерапевты, поэтому нам нужен химический агент, нужен рецептор, чтобы мы понимали, какая человеку нужна доза, как это на него подействует.

— А как же тогда эффект плацебо?

— Эффект плацебо? Допустим, поговорить с пациентом — это тоже хорошее дело, тот же эффект плацебо, ведь всем будет хорошо. Поэтому повторюсь — внятного ответа на вопрос, работает ли имбирь, у меня нет и быть не может. Не потому, что я в это не верю — я просто не могу это объяснить. А когда не знаешь, как себя вести, надо руководствоваться одним принципом: «не навреди». Если это не может навредить, но даст хоть какой-то минимальный хороший эффект — пользуйтесь. Мир разнообразен, кто его знает, может быть, это поможет. Но — не навреди.

— Хорошо, тогда скажите, какие из имеющихся медицинских препаратов наиболее эффективные, на ваш взгляд, в лечении коронавирусной инфекции?

— Точного ответа на ваш вопрос нет. Потому что у нас нет вещества, которое на 100% убивает вирусный агент. Но есть хорошие результаты у фавипиравира. Это противовирусное вещество, которое показало, что от него действительно есть положительный эффект. Поэтому этот препарат вошел, как противовирусный, во все рекомендации по лечению больных с COVID-19 в Российской Федерации. Последние рекомендации Минздрава вывели его на первое место при всех схемах терапии. Может, пройдет время, появится еще какое-то вещество, кто знает, посмотрим. Чем наверняка можно защитится от вирусного агента, так это неким ответом устойчивой иммунной системы человека. А чтобы иммунная система помнила об этом вирусе и не давала ему размножаться в организме, нужна вакцинация. Это единственный надежный путь преодолеть вирусную инфекцию.

Коронавирус будет всегда

— Тем не менее, есть скептики, которые утверждают, что новые препараты и вакцина имеют побочные эффекты, которые могут навредить человеку.

— Это не скептицизм, это разумное начало. Любое лекарство — это яд, а любой яд может навредить человеку. Поэтому, когда мы идем на какие-то вмешательства с помощью химического агента или вакцины, мы должны наверняка знать эту границу. Кому, когда, в какой дозе и что нужно отслеживать, чтобы не навредить.

Сейчас проходят клинические испытания третьей фазы — и они должны дать ответ на все эти вопросы. Поэтому людям, у которых есть патологии, множество болезней в одном организме — им не надо идти на эти испытания, надо подождать ответов на все вопросы. Сейчас идет вакцинация здоровых добровольцев.

— Тогда верно ли утверждение, что, когда будет выработан коллективный иммунитет, мы сможем победить этот вирус?

— Вы неправильно ставите вопрос. Дело в том, что с вирусом справиться невозможно. Он как существовал, так и будет существовать. Он — часть нашей природы. Как можно справиться с закатом, восходом, дождем или снегом? Да никак!

Вопрос — будем ли мы массово болеть? В этих тяжелых формах, опасных для жизни человека. Ведь была вспышка гриппа H1N1. С ума сходил весь мир, сколько смертей… А сейчас это считается сезонным гриппом и никто уже с ума не сходит. Потому что были сделаны вакцинации, и множество людей теперь имеют иммунный ответ на этот грипп.

Цель — не защититься от вируса, а избежать массового заболевания людей, в том числе, с тяжелыми формами заболевания. Вакцинация — это один из способов создания популяционного ответа против тяжелых форм болезни и ее осложнений.