Врач назвал первые симптомы рака легких

Москва, 16 октября. Повышенная температура, кожный зуд и отечность могут быть первыми симптомами такого опасного заболевания, как рак легких. Об этом предупредил в разговоре с изданием «Аргументы и Факты» заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Левченко.

Врач объяснил, что центральные формы рака легкого зачастую принимают за пневмонию или обострение хронического бронхита.

«Лечат антибиотиками, что приводит к увеличению опухоли и отодвигает сроки специализированного лечения», — добавил он.

Медик обратил внимание, что первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой. Заболевание, по его словам, может проявляться в виде высокой температуры, которую не получается сбить лекарствами, слабости и усталости с момента пробуждения. Кроме того, тревожными сигналами станут частые головокружения, потеря чувствительности и нарушение координации движений.

Левченко призвал при первых же симптомах обращаться к специалистам, поскольку выявление заболевания на ранних стадиях крайне важно.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, как распознать бессимптомный коронавирус. По ее словам, указать на заболевание могут изменение вкуса и потеря обоняния. Кроме того, она посоветовала сдать быстрый тест на антитела или сделать компьютерную томографию.