Горячее фото российской стюардессы в Instagram восхитило иностранцев

Москва, 16 октября. Фото пышногрудой российской стюардессы привело в восторг иностранных пользователей в Instagram. Снимок был опубликован в профиле Kristinalopez.

На селфи девушка запечатлела себя в красном платье или топе с глубоким вырезом. При этом Кристина сделала яркий макияж с алой помадой. Лак на ногтях стюардессы тоже был красным. Распущенные волосы она откинула набок, демонстрируя серьги с бриллиантами. Шею она украсила подвеской.

В комментариях бортпроводницу засыпали комплиментами.

«Просто нет слов», «До чего удачный комплект», «Горячая фотография», «Роскошная», «Хорошенькое платье», «Элегантная красота», «Как же ты прекрасна!», — написали подписчики.

Ранее восторг пользователей Instagram вызвала другая стюардесса из России. В своем профиле девушка опубликовала фото, на котором она позирует в бежевом боди. Снимок был сделан против света, что создало эффект будто на ней совсем нет одежды.