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Сивков рассказал, как Россия ответит на ядерный удар США из Германии

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Сивков рассказал, как Россия ответит на ядерный удар США из Германии

Москва, 16 октября. Россия не будет «церемониться» с НАТО в случае ядерного удара со стороны США и их союзников, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в комментарии НСН.

Сивков рассказал, как Россия ответит на ядерный удар Вашингтона с территории европейских союзников. Он назвал «самоубийственным шагом» отработку ведения ядерной войны в Германии.

Военный эксперт напомнил, что в состав ВС России входит атомная подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар», оснащенная 16 ракетами Р-29Р с 10 боеголовками.

«Если она выпустит их по Германии, то Германия прекратит свое существование физически, а на том месте будет радиоактивная пустыня», — отметил Сивков.

По словам Сивкова, в случае посягательства на территорию союзников РФ или на территорию нашей страны, Москва не будет «церемониться» и выпустит весь запас ядерных ракет по территории США.

«Несколько ракет в район вулкана Йеллоустоун — и Соединенных Штатов Америки не существует», — подытожил эксперт.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что ВВС Германии и их партнеры по Североатлантическому альянсу проводят тайные учения для отработки маневров на случай ядерной войны.

Военные эксперты, говоря о тренировочном процессе Германии и НАТО, утверждают, что на учениях отрабатывают, в частности, безопасную транспортировку американского ядерного оружия из подземных хранилищ на воздушное судно и его установку.

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