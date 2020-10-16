Москва, 16 октября. Россия начала военные учения в Каспийском море в пятницу, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, в учениях принимают участие шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих. Минобороны РФ подчеркнуло, что проводимые маневры в рамках контрольной проверки «не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств».

В рамках учений корабельная ударная группа отрабатывает задачи по развертыванию сил обеспечения, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности. Также военные занимаются уничтожением условных противников в районе объектов. Отмечается, что корабли и авиация ведут ракетные стрельбы по воздушным и морским целям.