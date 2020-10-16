Поселки ЛНР остались без воды

Луганск, 16 октября. Несколько поселков Луганской Народной Республики остались без воды из-за ремонта на магистральном водоводе.
Как сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР, с 8.00 до 17.00 16 октября работы ведутся на водоводе «Стаханов – Дебальцево».
«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе диаметром 500 мм «Стаханов – Дебальцево» 16 октября 2020 года с 08.00 ориентировочно до 17.00 будет прекращена подача воды потребителям в поселках: Анненка, Алмазный, Глубокий, Сабовка и Новый», — сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.