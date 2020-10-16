Ученые раскрыли наихудший сценарий распространения коронавируса в России

Москва, 16 октября. При самом худшем сценарии распространения коронавируса в России число заражений вырастет до нескольких сотен тысяч в день. Об этом сообщил «Известиям» сотрудник МФТИ Станислав Отставнов, один из создателей прогноза по математической модели Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона.

«Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в один миллион человек в ночь с 31 декабря на 1 января», — сказал Отставнов.

Самый негативный сценарий заболеваемости будет развиваться, если граждане откажутся от ношения медицинских масок и перестанут соблюдать социальную дистанцию. Лучший же прогноз при соблюдении всех санитарных норм предполагает, что к 1 января 2021 года количество зараженных в сутки будет не более четырех тысяч.

Самые пессимистичные показатели по летальности к 1 января 2021 года — около четырех тысяч смертей. При этом цифра усредненная, количество может варьироваться от одной до десяти тысяч. Согласно математической модели IHME, сейчас COVID-19 ежедневно заражается 20–30 тысяч россиян. Эта цифра учитывает не только протестированных людей, но и бессимптомных носителей вируса.

Напомним, что московские власти разработали три сценария ужесточения коронавирусных ограничений. Самый радикальный из них, в случае, если эпидемиологическая ситуация за ближайшие две недели в столице не улучшится, предполагает повторение весенних ограничений, вплоть до введения строгой изоляции с пропускным режимом.

Примеру Москвы могут последовать и регионы, которые самостоятельно регулируют вопросы с введением мер против распространения COVID-19.