Новый ведущий «На самом деле» сравнил себя с Шепелевым

Москва, 16 октября. Ведущий ток-шоу «На самом деле» Тимур Еремеев сравнил себя с Дмитрием Шепелевым. Он признался, что перед работой на Первом канале пересматривал выпуски своего коллеги, пишет ФАН.

Еремеев ведет популярное шоу уже семь месяцев. Поначалу он испытывал стресс, не понимал, что от него хотят продюсеры «На самом деле». Но с каждой передачей становилось «все легче».

«Я смотрел выпуски с Шепелевым, но не с точки зрения что-то у него перенять или скопировать», — рассказал Еремеев.

Он вспомнил слова художника Пабло Пикассо о том, что «хорошие художники копируют, а великие художники воруют». Но нет ничего сложного в том, чтобы скопировать хорошее, добавил телеведущий.

Еремеев объяснил, что наблюдал не за тем, как Шепелев ведет шоу, а за структурой программы, за коммуникацией с экспертами. Он изучал «внутреннюю кухню» шоу.

Телеведущий считает, что с Шепелевым они очень разные. Даже если бы он захотел скопировать его манеру работать в кадре, то не смог.

По мнению нового лица «На самом деле», зрители не хотят «смотреть на Еремеева, а видеть Шепелева». Поэтому он не стал копировать стиль Шепелева.

Еремеев в одном из интервью признался, что друзья и родственники отговаривали его переходить работать на федеральный канал. Они уверяли, что «На самом деле» испортит репутацию ведущего.

Сам Шепелев иронично относился к своей работе на Первом канале. Он шутил, что всегда «говорил правду» в эфире «На самом деле».