Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск

Минск, 16 октября. Белоруссия объявила в межгосударственный розыск экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. Об этом сообщили в МВД РФ. Как уточнили в министерстве, в розыск Тихановская была объявлена за призывы к свержению или изменению конституционного строя в Белоруссии, пишет РИА Новости.

В базу данных разыскиваемых в России лиц Тихановская была внесена еще 7 октября. В пресс-службе МВД России тогда пояснили, что это было сделано на основании соглашений между министерствами внутренних дел России и Белоруссии.

В Белоруссии по факту создания Тихановской Координационного совета (КС) оппозиции было возбуждено уголовное дело 20 августа. По словам генпрокурора республики Александра Конюка, деятельность КС направлена на захват власти в Белоруссии, а также на причинение вреда национальной безопасности страны. Сама Тихановская заявляла, что главная цель КС — «обеспечение трансфера власти в Белоруссии».

После выборов политик сбежала в Литву, где продолжила записывать видеообращения к своим согражданам продолжать выходить на улицы, протестуя против итогов президентских выборов 9 августа.