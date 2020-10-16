Диана Гурцкая откровенно рассказала об отношениях с Игорем Николаевым

Москва, 16 октября. Певица Диана Гурцкая в разговоре с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» развеяла слухи о романе с композитором Игорем Николаевым.

Знаменитость признательна артисту за веру в нее и поддержку. По ее словам, Николаев сделал все, чтобы ее мечты воплотились в реальность.

«Игорь Юрьевич, спасибо вам за все. Я вас сильно люблю», — публично призналась Гурцкая.

По словам артистки, в годы плотного сотрудничества она была увлечена музыкой. Певица считает, что у нее с Николаевым был «творческий потрясающий альянс».

«Когда мы писали дуэтную песню «Ромео и Джульетта», то я почему-то его стеснялась. Там такие звучат сердечные слова. Мы пели, отвечали друг другу. На «Славянском базаре» спели этот номер. Он всегда был для меня учителем. Уважение и понимание, что он для меня сделал, всегда остаются в моем сердце», — откровенно рассказала 42-летняя исполнительница.

Ранее Диана Гурцкая опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram архивное фото. На кадре звезда запечатлена в юности и без черных очков, которые являются уже неотъемлемой частью ее сценического образа.