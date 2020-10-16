Буланова откровенно рассказала о новом возлюбленном 

Москва, 16 октября. Известная певица и актриса Татьяна Буланова встретила новую любовь. Об избраннике звезда откровенно рассказала в интервью «Собеседнику».

Заслуженная артистка России дважды была замужем. Со вторым супругом, футбольным тренером Владиславом Радимовым, развелась в 2016 году. После расставания Буланова долго была одна и признавалась в интервью, что хотела бы встретить новую любовь.

Желание певицы исполнилось — вот уже несколько месяцев она живет в гражданском браке.

«У меня есть возлюбленный, мы уже живем вместе, — рассказала певица. — Он не из шоу-бизнеса. Работает совершенно в другой области».

Буланова объяснила, что они вместе уже год и даже самоизоляция не нарушила их идиллию. Однако вступать в третий брак певица не торопится.

«Играть свадьбу я не планирую, а что он думает на этот счет, не знаю. Предложение руки и сердца пока не делал!» — сказала она.

Сыновья ее выбор одобрили. Никита, младший сын Булановой, быстро нашел общий язык с новым возлюбленным матери.

«Сейчас в моей жизни все нормально. Дети радуют, любимый тоже. Работа есть в достаточной мере», — заключила она.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей Буланова призналась, что пережила очень тяжелые времена безденежья. Теперь она уверена, что из любой ситуации можно найти выход, главное — сохранять позитивный настрой.

Напомним, что на этой неделе также стало известно о романе актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной с мужчиной, который младше ее примерно на 40 лет.