Количество школ на карантине в РФ увеличилось до 125

Москва, 16 октября. Количество российских школ, ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса, за последние сутки увеличилось со 115 до 125. Это составляет 0,31% от общего числа школ в России, сообщило Минпросвещения в своем Telegram-канале.

«Всего в 125 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19» — сообщается в материалах.

Процент классов на карантине также увеличился — на 16 октября он составляет 0,91%, когда как на 14 октября — 0,86%.

Ранее сегодня стало известно, что дистанционное обучение вводится с 19 октября по 1 ноября для учеников 6–11 классов в школах Москвы. Это вынужденная мера, которая была введена в рамках борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом говорится на официальном сайте мэра и городского правительства.

Кроме того, приоритетный доступ к вакцине против нового типа коронавируса получат учителя старшего возраста и педагоги, имеющие хронические заболевания, заявил мэр Москвы.