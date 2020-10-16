Жить в своем доме — мечта многих россиян. И с развитием программ кредитования покупки жилья она становится все более осуществимой. Но у ипотеки на дом с участком есть подводные камни, о которых часто не догадываются те, кто планирует ее оформление.

С какими трудностями чаще всего сталкиваются при покупке дома с участком в ипотеку? Какие программы предлагают российские банки? Кому откажут в целевом кредите? И как повысить шансы на его получение? Эти вопросы ФАН задал заместителю руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяне Решетниковой.

Особенности ипотеки на дом с участком

Рынок ипотечного кредитования на покупку домов с земельными участками в России развит недостаточно. Соответствующие продукты предлагают далеко не все отечественные банки. И у каждого есть свои, подчас специфичные требования к объектам недвижимости.

Если сам дом или даже участок этим требованиям не соответствуют, в выдаче кредита откажут. Этим ипотека на дом с земельным участком отличается от таковой на квартиру. Условия покупки квадратных метров в многоэтажках у большинства банков схожи, а вот в отношении домов — тонкостей масса.

Банки учитывают буквально все — от расположения объекта до его технического состояния. Причем в одной организации будут больше интересоваться годом постройки и оценочной стоимостью, а в другой — обратят внимание на тип земель, на которых расположено строение.

Также могут иметь значение:

наличие или отсутствие коммуникаций;

пригодность дома для круглогодичного проживания;

удаленность от города и расположение относительно других населенных пунктов;

постройка на землях ИЖС;

степень износа строения — для деревянных домов она не должна превышать 40%.

Одни банки кредитуют только своих зарплатных клиентов. Другие — дают деньги лишь на типовые дома на территориях комплексной жилой застройки.

«Перечислять требования банков можно бесконечно, — уточняет Решетникова. — Поэтому в таких случаях необходимо всегда подбирать банковский продукт под конкретный объект. Просто прийти в любой банк и взять ипотеку на дом, как на квартиру — не получится».

Условия ипотеки на дом с земельным участком

Ставки кредитования по таким программам обычно чуть выше, чем на квартиры. Они стартуют от 8,5% годовых, за исключением специализированных программ для корпоративных клиентов, которых могут кредитовать под 7,7% годовых.

Еще одно исключение — программы сельской ипотеки, которую субсидирует государство. В рамках этой программы можно подкредитоваться под 2,7-3% годовых, но при условии, что приобретаемый дом находится на землях, признанных сельскими. Таковыми в большинстве регионов определили земли в пригородах крупных и средних населенных пунктов или в небольших городах с населением до 30 тысяч человек.

«Условия у каждого банка сугубо индивидуальные, — уточнила Решетникова. — По большинству ипотечных программ на дом с земельным участком размер первоначального взноса будет составлять 25–50%. Но есть и программы, где готовы рассматривать клиентов и с первоначальным взносом 10%».

Нюансы ипотеки на покупку дома с участком

Отказать в выдаче кредита могут по разным причинам. Как по «стандартным» — если заемщика посчитают неплатежеспособным или его кредитная история не устроит финансовую организацию. Так и по специфическим, главных среди которых две.

1. Недостаточная оценочная стоимость объекта. Так как залогом при ипотечном кредитовании становится сам дом, банки не спешат выделять деньги на покупку жилья без окон и дверей, без коммуникаций или расположенных слишком далеко от города. Но даже если в этом плане с объектом все в порядке, не обязательно его оценочная стоимость удовлетворит кредитора. Часто оценочные компании не могут подобрать аналогов данному объекту из выставленных на продажу в конкретном населенном пункте. Дома очень разнообразны, есть среди них и уникальные, что формирует некорректную, часто слишком низкую, с точки зрения покупателя, оценочную стоимость. Дополнительно снизить ее может и сам банк с учетом того, что в процессе эксплуатации жилье может потерять часть стоимости. А в случае проблем с выплатами по кредиту его ведь придется продавать. И идеально, если продажа займет немного времени, до двух месяцев. Если больше — объект становится совсем не интересным финансовой организации.

2. Сложности с оформлением страховки. Страховые компании тоже оценивают объекты, на которые распространяют действие своих продуктов. Потенциально рискованными для страховщиков являются дома старой постройки и изношенные. Часто отказывают страховать жилье с печным отоплением или расположенное в зоне подтопления.

«Многие банки страховку объекта требуют в обязательном порядке, — продолжила собеседница ФАН. — Другие могут прокредитовать и без нее, но тогда увеличат ставку на 3–3,5%».

Рекомендации по оформлению

Планируя покупку дома с участком в кредит, необходимо сначала выбрать объект, который вам подходит. И уже с учетом его особенностей подбирать банк и ипотечную программу. Сама процедура не отличается от ипотечных программ на квартиры. Заемщику нужно:

получить одобрение кредита;

согласовать с банком объект недвижимости;

провести оценку объекта.

В некоторых банках оценка не требуется, если на покупку нужно менее 1,5 миллиона рублей. Если все в порядке, с заемщиком подпишут договор и выделят необходимую сумму.

Если же банки настойчиво отказывают, стоит рассмотреть и другие варианты кредитования. Например, оформление потребительского кредита или нецелевого под залог городской квартиры. Если своего жилья нет, можно привлечь созаемщиков — третьих лиц. Это могут быть родители или близкие родственники, у которых есть квартира и которые готовы стать залогодателями при подписании ипотечного договора.

Нередко эти способы становятся единственной возможностью получения кредита на жилье. И они же имеют ряд преимуществ перед ипотечными программами на покупку дома с участком. Для получения нецелевого кредита не нужно согласовывать с банком объект. Не требуется первоначальный взнос, который часто оказывается неподъемной суммой для заемщика. Никто не запрещает часть кредита оставить себе, чтобы сделать ремонт в приобретенном доме, купить мебель или пустить на другие нужды. И, наконец, если что-то «пойдет не так», продать жилье без обременений будет куда проще, чем залоговое имущество банка.