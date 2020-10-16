Ургант в эфире Первого канала показал фото Мишустина в пиджаке на голое тело

Москва, 16 октября. Телеведущий Иван Ургант показал в эфире Первого канала «фото» премьер-министра РФ Михаила Мишустина в пиджаке на голое тело. На отретушированном снимке под одеждой политика можно видеть накачанный пресс.

Так Ургант отреагировал на фото финского премьера Санны Марин, которая снялась в пиджаке на голое тело для журнала Trendi. Комик продемонстрировал зрителям фото Марин, назвал ее красивой женщиной, но признался, что гораздо больше удовольствия он получает, когда смотрит на Мишустина. После этого на экране появился коллаж с премьером России.

Соведущий шоу Дмитрий Хрусталев в ответ заметил, что хотел бы посмотреть на Мишустина без одежды.

«Нет, без пиджака нельзя, он же не президент», — пошутил Ургант.

Отметим, что фотография Санны Марин вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Многим показалось, что сниматься в таком виде для политика недопустимо. Однако были и те, кто посчитал иначе. Пользователи даже запустили флешмоб в защиту Марин, в рамках которого публиковали снимки в аналогичных образах с хештегом #imwithsanna («Я с Санной»).