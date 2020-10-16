Оставившего пост президента Киргизии проводили аплодисментами

Бишкек, 16 октября. Сооронбай Жээнбеков, оставивший пост президента Киргизии, выступил перед парламентом республики и подвел итоги своей работы. Как передает РЕН ТВ, провожали политика аплодисментами.

Жээнбеков попросил у соотечественников прощения за все недочеты и недостатки в его работе. И подчеркнул, что его совесть перед народом чиста.

По его словам, с 6 октября в Киргизии начался новый отсчет времени, эти дни стали самым тяжелым периодом для народа республики.

«Выражалась поддержка в мой адрес, в то же время от меня, как от главы государства, требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, высказывалась жесткая критика», — добавил он.

Жээнбеков подчеркнул, что приложил все усилия для урегулирования ситуации в стране. Он поблагодарил за поддержку основных партнеров Киргизии, в том числе Россию, и пожелал удачи новым властям республики.

Жээнбеков объявил о своей отставке в обращении к народу 15 октября. Он объяснил, что покидает пост президента, чтобы не допустить в стране кровопролития, пишет НСН.

Массовые протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. С результатами голосования не согласилась оппозиция, которая создала координационный совет и выдвинула на должность главы правительства освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Кубатбек Боронов подал в отставку с поста премьера страны.

Итоги выборов признали недействительными. Жээнбеков объявил в Бишкеке режим чрезвычайного положения.