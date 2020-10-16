В России выявили 15 150 случаев коронавируса за сутки

Москва, 16 октября. В России обновился рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в стране выявили коронавирус у 15 150 людей.

«За последние сутки в России выявлено 15 150 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении.

За сутки из больниц выписали 8485 пациентов, скончались 232 человека, указало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа достигло 1 369 313. За все время пандемии выздоровели 1 056 582 человека. Число летальных исходов составило 23 723.

Летом Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». На днях стало известно о регистрации второй российской вакцины, которую разработали специалисты «Вектора», пишет Deita.ru.