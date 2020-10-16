Лена Миро осудила загулявшего от жены Волю за лицемерие

Москва, 16 октября. Блогер Лена Миро в своем ЖЖ осудила знаменитого комика Павла Волю, замеченного с другими девушками, за лицемерное публичное проявление чувств к своей жене, гимнастке Ляйсан Утяшевой.

Причиной стали фотографии, появившиеся в Instagram двух неизвестных девушек, «которые даже не скрывают своих жизненных принципов», по словам Миро. На кадрах Воля запечатлен в нетрезвом состоянии за столиком одного из столичных заведений в компании представительниц прекрасного пола.

Скандальный светских хроникер призналась, что не слишком верит в «неземную любовь» Воли и Утяшевой, аргументировав это тем, что за публичными признаниями обычно нет искренности. При этом Миро довольно мягко высказалась о поведении комика, даже попытавшись его защитить.

«Что, собственно, доказывает нам фото? Я вижу пьяненького мужчину, который сидит в злачном месте с девками. Вы видите половой акт? Поцелуи, хотя бы? Обжимания, прижимания, хоть какой-то контакт?» — спрашивает блогер.

Тем не менее Миро не отрицает, что наличие таких кадров уже о многом говорит. Например, о том, что в семье Воли и Утяшевой муж может позволить себе отдыхать без жены в компании девушек сомнительной репутации. А это, по словам светского хроникера, уже повод задуматься о лицемерии, на котором основана семейная и публичная жизнь звездной пары.

Павлу Воле неоднократно приписывали романы с коллегами по стенд-апу. Долгое время новой возлюбленной Воли называли комика Марику Кравцову, после нее — юмористку Надежду Сысоеву. Последняя сразу же отвергла все слухи о предполагаемом романе, заявив, что находится в прекрасных отношениях с Ляйсан, и они с Павлом — только друзья.