Экс-сенатор Франц Клинцевич объяснил антироссийскую стратегию Запада в деле о крушении малайзийского Boeing-777 рейс MH17 на Украине в 2014 году. Комментируя вызов российского посла в МИД Нидерландов после того, как Москва отказалась от трехсторонних консультаций по MH17, Клинцевич отметил, что это очередное издевательство над Россией. Ранее стало известно, что посол РФ в Гааге Александр Шульгин был вызвали в МИД Нидерландов, где ему сообщили, что Гаага «глубоко сожалеет» об одностороннем решении Москвы, а также призвали «продолжить консультации». Об этом говорится в послании главы МИД Нидерландов Стефа Блока парламенту.

В четверг МИД РФ заявил, что Москва считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе рейса MH17, но готова взаимодействовать с нидерландскими компетентными органами. Комментируя эту ситуацию, Франц Клинцевич отметил, что всерьез воспринимать «сожаления» Гааги не следует, все это очередной способ попытаться унизить Россию.

«Я не верю в голос здравого смысла Запада, потому что там никто даже не пытается провести нормальное расследование с участием России, собрав данные переговоров и другие важные сведения. Их «следствие» изначально опирается только на данные, которые представила Украина. Надо нормально исследовать обломки лайнера, надо окончательно выяснить, откуда могла взяться ракета. Напомню, согласно идентификационному номеру, эта ракета с 1985 года находилась на складе 205 зенитно-ракетного полка Украины. И эта ракета ни разу никуда с Украины не перемещалась», — говорит Клинцевич.

По словам экс-сенатора, все это доказано документально, в том числе задокументировано на бумажных носителях.

«Тем не менее, когда мы предлагаем включить в расследование наших специалистов, Запад демонстративно отказывается. Они отказываются слушать любых свидетелей, кроме тех, которые подтверждают украинскую версию. Поэтому мы правильно говорим: зачем нам все эти «консультации», когда нас не слушают, доказательства не принимают, к голосу здравого смысла не прислушиваются. А теперь они фальшиво говорят: мол, «вернитесь». А в СМИ тут же запускают очередную дезинформацию, что дескать «русские игнорируют расследование». Они над нами просто издеваются, так что ни о каком голосе здравого смысла речь тут не идет. Они заранее назначили виновного, и для них этот «виновный» — естественно, Россия. Что там происходило на самом деле, их не интересует. Ну что ж, подождем суда, посмотрим, какие «доказательства» они предъявят. Думаю, это будет что-то вроде истории с [отравляющим веществом] «Новичком», которым якобы «отравили» сначала Скрипалей [двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь], а потом [блогера Алексея] Навального. Ну да, конечно, мы «по бутылочкам этот «Новичок» разливали и всех им поливали». «Доказательная база» в деле MH17 примерно такая же», — с иронией резюмировал Франц Клинцевич.

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Киев обвинил в трагедии вооруженные силы Донецкой Народной Республики, ДНР в свою очередь обвиняет в инциденте украинские власти.

Совместная следственная группа (ССГ), расследующая катастрофу под руководством генпрокуратуры Нидерландов, представила промежуточные итоги расследования, в которых утверждается, что лайнер якобы был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» российского происхождения. Москва, так и не допущенная к расследованию, все обвинения категорически отрицает.