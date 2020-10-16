Степан Меньщиков с супругой покинули телестройку «Дом-2»

Москва, 16 октября. Участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков с супругой Ангелиной Монах покинули телестройку. Об этом стало известно из Instagram Ангелины.

Среди участников проекта Степан с женой были самыми старшими и самыми известными героями. Как говорит сама Ангелина, решение об уходе было не самым простым для их семьи, однако жить под постоянным наблюдением камер тоже не просто.

У известной пары на шоу родилась дочь, родители назвали девочку Степанией. Они считают, что благодаря проекту, их ребенок узнал другой мир и у него открылись новые возможности. Как отметила жена шоумена, их малышка не должна расти в атмосфере постоянных съемок, так как это вызывало бы регулярный стресс. Так она объяснила свой уход с телепроекта в аккаунте Instagram.

«Друзья! Как бы это не смешно звучало, но мы со Степаном самые взрослые участники. Мы считаем, что пенсионерам на проекте не место. Еще пару лет и нас будет ждать пенсионный фонд», — шутя подписала новый пост Монах.

Ранее телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом-2» на Сейшельских островах. Участники «Острова любви» провели почти девять месяцев взаперти из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса границ.