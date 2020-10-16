Володин рассказал о работе над проектом бюджета на 2021–2023 годы

Москва, 16 октября. До первого чтения законопроекта о федеральном бюджете на 2021–2023 годы комитеты Госдумы обсудят с профильными министрами каждую государственную программу. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«На этой неделе большинство комитетов Госдумы обсудили и дали заключения на проект бюджета на 2021–2023 годы», — сказал Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте Думы.

Он рассказал, что на следующей неделе состоится обсуждение госпрограмм с участием профильных думских комитетов и министерств. По каждой госпрограмме ответственное министерство представит подробные сведения о расходах и планируемых результатах.

«В первую очередь будут рассмотрены направленные на поддержку людей государственные программы: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Содействие занятости населения», — сказал политик. — Все это — ключевые направления, от эффективности их реализации зависит решение стоящих перед страной задач, которые президент обозначил как первоочередные — благополучие граждан, повышение качества их жизни, обеспечение экономического роста».

Володин сообщил, что обсуждение законопроекта о бюджете также идет в парламентских фракциях. 22 октября пройдет заседание фракции «Единая Россия», в ходе которого парламентарии зададут вопросы министру финансов Антону Силуанову.

Отметим, в четверг, 16 октября, основные параметры проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку, социально-экономический прогноз и основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики были рассмотрены на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам с участием глав Минфина, Минэкономразвития, Счетной палаты и Центробанка.