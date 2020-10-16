Врачи назвали новые «изнурительные» последствия COVID-19

Лондон, 16 октября. Врачи из Национального института здравоохранения Великобритании назвали новые «изнурительные» последствия COVID-19, среди которых многомесячное состояние «мозгового тумана», передает Financial Times.

Медики отметили, что у людей, переболевших коронавирусом, могут на протяжении многих дней сохраняться неприятные симптомы. Они назвали это явление «затяжным COVID-19».

К примеру, некоторые пациенты, перенесшие болезнь во время первой волны коронавируса, продолжали страдать от проблем с сердцем, головным мозгом, легкими и другими органами. Кроме того, одним из наиболее тяжелых последствий COVID-19 стало сильное истощение. У некоторых пациентов выпадали волосы и не возвращалось обоняние.

«Симптомы возникают в одной физиологической системе, а затем ослабевают, чтобы возникнуть в другой», — говорится в докладе Национального института здравоохранения Великобритании.

Как передает «ФедералПресс», в мире с начала пандемии зафиксировали более 39 миллионов случаев коронавируса нового типа. Инфекция унесла жизни свыше миллиона человек. Выписали по выздоровлению около 29 миллионов пациентов.

Всемирная организация здравоохранения предупредила ранее, что ослабление ограничительных мер в Европе может привести к увеличению смертности от COVID-19 в «четыре или пять раз выше, чем это было в апреле», пишет НСН. В ВОЗ напомнили о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима.