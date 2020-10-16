Заразившуюся коронавирусом Асмус затравили из-за болезни

Москва, 16 октября. Заразившаяся коронавирусом актриса Кристина Асмус пожаловалась в Instagram на травлю хейтеров из-за болезни.

На днях звезда в соцсетях объявила, что у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. По ее словам, она тяжело переносит заболевание: высокая температура, «адская ломота всего тела», кашель.

Позднее в ее профиле появился другой пост, в котором она рассказала о травле интернет-пользователей из-за болезни. По ее словам, злопыхатели обрушились на нее из-за того, что якобы пост о ее болезни проплачен.

«Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр закроют. Сидите минимум две недели взаперти. Не видьте ребенка. А еще подведете тысячи людей, зато заработаете». И я такая «Да, конечно! Карта привязана к номеру!» — возмущенно рассказывает 32-летняя знаменитость.

Знаменитость обратилась к поклонникам с просьбой соблюдать меры предосторожности. Она призвала носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

В ответ Асмус получила массу теплых слов от преданных фанатов, которые призвали не обращать внимание на ненавистников. Поклонники также пожелали артистке скорейшего выздоровления.