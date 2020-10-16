Япония заявила протест России из-за поездки генпрокурора РФ на Южные Курилы

Токио, 16 октября. МИД Японии заявил России протест в связи с визитом генпрокурора РФ Игоря Краснова на южную часть Курильских островов, пишет ТАСС.

В японском министерстве сочли, что поездка Краснова противоречит позиции Токио в отношении принадлежности островов южной части Курил.

Напомним, Краснов посетил острова Кунашир, Шикотан, Итуруп 16 октября, там он провел приемы граждан и встретился с местными предпринимателями. Как отмечает DEITA.RU, визит на Южные Курилы входит в программу рабочего турне генпрокурора на Дальний Восток.

На повестке стоял вопрос об экологической катастрофе на Камчатке, проблема с выдачей дальневосточных гектаров, стихийные мусорные свалки и долгострои. Эти три пункта вызвали особое беспокойство Краснова.

Напомним, в своих действиях и заявлениях японские власти постоянно исходят из того, что Южные Курилы не являются российской территорией, а потому непрерывно протестуют по любому факту осуществления государственного суверенитета РФ на этих островах.

Позиция официального Токио заключается в требовании безусловного «возврата» Россией Южных Курил, вплоть до угроз силовых сценариев решения данной проблемы — разумеется, при поддержке США.

Антироссийской линии Токио, к слову, придерживается, и в вопросе истории Второй Мировой войны. В частности, японцы перекладывают вину за бомбежку Хиросимы и Нагасаки с США на СССР. Об этом вопиющем факте фальсификации исторических событий ранее рассказал журналистам доктор исторических наук, профессор, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов.