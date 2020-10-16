Зеленскому предложили отдать крымским ученым $1 млн за вакцину от COVID-19

Киев, 16 октября. Президент Украины Владимир Зеленский должен выделить миллион долларов крымским ученым, разработавшим новую вакцину от коронавируса. С таким предложением выступил бывший замсекретаря СНБО Украины и депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, сообщает «ПолитНавигатор».

Ранее стало известно, что специалисты из Крымского федерального университета имени Вернадского разработали новую вакцину от COVID-19, использовав знания в области вирусологии и генетики. Особенностью препарата является метод введения — вакцину достаточно просто вдохнуть. Ученые готовы начать все этапы тестирования препарата после появления финансовых средств.

Как заявлял ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, Зеленский пообещал выплатить миллион долларов украинским ученым, которые смогут создать вакцину от COVID-19.

Комментируя новость о препарате крымских исследователей, Кузьмин напомнил, что в Киеве до сих пор считают Крым украинской территорией. По мнению депутата Рады, это означает, что деньги теперь должны отправиться на полуостров.

«Поздравляю президента Зеленского с очередной победой! Крым же наш! Готовьте, Владимир Александрович, обещанный ученым миллион!» — заявил с иронией Кузьмин.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году в результате легитимного референдума, который провели на полуострове после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 90% жителей полуострова и Севастополя.