Минобороны Армении заявило о наступлении ВС Азербайджана на севере Карабаха

Ереван, 16 октября. Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на севере Нагорного Карабаха. Об этом заявил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«С раннего утра противник после часового интенсивного артиллерийского обстрела начал широкомасштабное наступление на северном направлении, пытаясь занять наши позиции несколькими атакующими волнами», — написал он.

Ованнисян уточнил, что армянские военные отбросили противника, который понес в ходе боевых действий большие потери.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится более 30 лет, то затихая, то переходя в острую фазу. Активные боевые действия в очередной раз начались 27 сентября. Власти Армении сообщили о массированной атаке Азербайджана на Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) и ее столицу Степанакерт. Анкара объявила о поддержке Баку, пишет Infox.ru.

Москва призвала Баку и Ереван сложить оружие и сесть за стол переговоров. При ее посредничестве с 9 на 10 октября состоялась многочасовая встреча представителей Армении и Азербайджана, в результате которой стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре вновь возобновились.

15 октября основные события развернулись на южном участке линии соприкосновения, где подразделения ВС Азербайджана продолжили сжимать кольцо вокруг Гадрута.