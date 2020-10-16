В ОП РФ предложили убрать упоминание алкоголя с вывесок баров и магазинов

Москва, 16 октября. Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил убрать упоминание алкогольных напитков с вывесок магазинов и баров. Он направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет RT.

Член ОП отметил, что действующий запрет на рекламу алкогольной продукции дал свои плоды — снизилось потребление спиртных напитков.

Однако он считает, что присутствующие на улицах вывески с упоминанием алкогольной продукции являются косвенной рекламой.

«Каждый день в своих городах огромное количество граждан, в том числе и несовершеннолетние дети, видят вывески, которые, по сути, выполняют функцию наружной рекламы», — указал член Общественной палаты.

В связи Хамзаев предлагает убрать упоминание алкогольной продукции с вывесок магазинов и баров. Соответствующее письмо он направил на имя премьера.