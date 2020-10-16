Кузьмин показал совместное фото с растерянной Пугачевой

Москва, 16 октября. Музыкант и экс-возлюбленный Аллы Пугачевой Владимир Кузьмин показал архивное фото с ней времен их отношений. На снимке в Instagram знаменитая певица выглядит растерянной, что сразу же заметили поклонники.

Кадр был сделан в те времена, когда звезды работали вместе и находились в заграничном туре. Кузьмин предложил поклонникам проявить фантазию и придумать лучшую подпись к редкому фотоснимку.

В обсуждениях появилось много слов о том, что певица выглядит на фотографии растерянной и взъерошенной, но фолловеры Кузьмина отнеслись к этому только с юмором.

«Две звезды две светлых повести»,— написала sedova469. «Кузьмин — лучшее, что было с Пугачевой. А она растерялась — счет увидела?» — пошутила naira______h. «Это было недавно, это было давно»… Фотография — обалденная! Опрокидывает во времена нежной юности… Детства… Спасибо огромное, Володя, за публикацию! Вы — молодые, лохматые и красивые!» — поблагодарил кумира за светлые воспоминания see_25071976.

Совсем недавно в Сети появилась информация о том, что Владимир Кузьмин никогда не любил Аллу Пугачеву. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что во всех своих любовных союзах Пугачева всегда ставила на первое место выгоду и деньги, а не чувства. Критик уверен, что артистка «взяла музыканта в оборот», но тот сумел сбежать от нее в Америку.

Там он закрутил роман с моделью Келли Керзон, которой признался в любви на следующий день после знакомства. Вскоре они сыграли свадьбу, на которой присутствовала и Пугачева. Она же поддерживала музыканта после громкого развода, во время которого Керзон забрала у него все деньги и имущество согласно брачному контракту.