Королева похвасталась перед любовницей Тарзана пышным бюстом

Москва, 16 октября. Известная певица Наташа Королева на фоне неутихающего секс-скандала вокруг ее семьи опубликовала в Instagram пикантный снимок. Звезда похвасталась пышным бюстом перед любовницей мужа, стриптизера Сергея Глушко (Тарзана).

Исполнительница попозировала перед камерой в черном боди с глубоким декольте. Тренч бежевого цвета она небрежно набросила на одно плечо.

В посте 47-летняя Королева процитировала поэта и музыканта Владимира Высоцкого: «Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор».

«А я дополню: «Я не люблю, когда друзья стреляют в спину»… Бойтесь друзей. Враги не предают», — добавила артистка.

О романе Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко общественность узнала довольно неожиданно. В СМИ появились сообщения, что пока Королева отдыхала на южном курорте, ее супруг проводил время с девушками. После чего из квартиры знаменитостей пропали украшения общей стоимостью примерно в 5 миллионов рублей, а также 3 тысячи евро.

Королева заявила о намерении судиться с обидчицей. На этой неделе Шульженко в программе «Прямой эфир» прошла проверку на детекторе лжи. По словам полиграфолога Максима Коваленко, любовница Тарзана действительно сказала правду, когда заявила о своей непричастности к пропаже драгоценностей у звездной пары.