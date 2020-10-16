Ученые нашли новое эффективное лекарство от COVID-19

Гонконг, 16 октября. Ученые из Гонконгского университета обнаружили, что один из доступных антимикробных препаратов эффективен при лечении коронавируса. Об этом пишет MedicalXpress.

В ходе исследования эксперты изучили ранитидин висмут цитрат (RBC), который используется для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций. Лекарство испытали на хомяках и выяснили, что использование препарата позволило снизить вирусную нагрузку в культуре клеток легких инфицированных грызунов более чем в тысячу раз. А у тех хомяков, у которых болезнь COVID-19 протекала в тяжелой форме, RBC значительно снизил уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов.

Кроме того, исследователи установили, что ранитидин висмут цитрат обладает низкой цитотоксичностью с высоким индексом селективности. Это означает, что данный препарат более безопасен, чем ремдесивир, который считается потенциальным лекарством от коронавируса.

Ранее сообщалось, что стоимость российского лекарства от COVID-19 под названием «Авифавир» снизилась в два раза за последние три месяца. Как рассказали в Росздравнадзоре, на фоне усиления конкуренции препараты от коронавируса должны подешеветь. Кроме того, эти лекарства сейчас проходят процедуру включения в список жизненно важных препаратов, что тоже приведет к снижению стоимости.