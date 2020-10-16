Коронавирус 16 октября: заражения в РФ, как выявить бессимптомный COVID-19

В России выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки. Как выявить бессимптомное течение этой болезни, что думают в ВОЗ об эффективности препаратов для лечения этого заболевания и в чем заключаются новые правила посещения клубов в Москве? Об этих и других новостях борьбы с пандемией — в подборке актуальных новостей ФАН о коронавирусе на 16 октября.

За минувшие сутки в России выявили 15 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе. Общее число COVID-19 за весь период распространения болезни в стране составило 1 369 313.

Скончались накануне 232 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего по России зарегистрированы 23 723 летальных случая, связанных с заболеванием.

По выздоровлению выписаны еще 8 485 пациентов. За весь период распространения болезни в России побороть коронавирусную инфекцию смогли 1 056 582 человека.

По данным сервиса Worldometers.Info, в мире зарегистрированы более 39 миллионов случаев COVID-19 за весь период пандемии. Побороть болезнь смогли более 29 миллионов человек, более миллиона пациентов скончались.

На первом мечте по числу заражений находятся США, на втором — Индия, на третьем — Бразилия. Далее по списку расположились Россия и Испания.

Как выявить бессимптомное течение COVID-19

Одно из наиболее коварных свойств коронавируса нового типа — бессимптомная форма течения заболевания, которое он вызывает. Врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова в интервью Sputnik рассказала, какие признаки могут говорить о бессимптомном COVID-19.

Специалист рассказала, на что стоит обратить внимание в своем самочувствии.

«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики», — сказала Нелли Соседова.

Вероятность «подхватить» COVID-19 повышается, если кто-то в окружении человека перенес заболевание.

«Третье — можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях», — добавила Нелли Соседова.

Если при отсутствии выраженных признаков заболевания тест покажет наличие антител, значит — человек уже переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно и имеет иммунный статус против болезни. Установить наличие заболевания также можно с помощью компьютерной томографии — она показывает, есть ли изменения в легких.

В ВОЗ оценили эффективность препаратов для лечения COVID-19

Исследование Всемирной организации здравоохранения показывает, что препараты ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон почти не оказывают влияния на смертность пациентов с COVID-19. Об этом пишет Financial Times. По данным ВОЗ, препараты также не сокращают число пациентов, находящихся на ИВЛ.

Исследование основано на информации о лечении более 11 тысяч госпитализированных больных. Работу еще не рецензировали.

В ночные клубы — по новым правилам

Тем временем в Москве вводят новые правила посещения развлекательных заведений, которые работают в ночное время. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. С 19 октября в городе начнется эксперимент: посетители ночных клубов должны будут выполнить несколько простых правил перед входом в заведение.

«С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей в развлекательные заведения, режим работы которых включает ночное время с 00.00 до 06.00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», — рассказал Сергей Собянин.

При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код или отправлять SMS на короткий номер 7377.

Эта мера позволит предупредить посетителей ночных клубов в случае, если у кого-то из них позднее выявят COVID-19. Они должны будут пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. По мнению властей столицы, так можно будет выявлять и прерывать новые цепочки распространения COVID-19.