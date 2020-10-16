Парламент Швеции задумался о запрете учений НАТО в стране

Стокгольм, 16 октября. Парламент Швеции задумался о введении запрета на проведение учений НАТО на территории страны, в ее территориальных водах и воздушном пространстве. Соответствующую «Стратегию для Арктического региона» предложили депутаты от Левой партии во главе с Хоканом Свеннелингом, передает RT.

Парламентарии считают, что Швеция не должна принимать участие в маневрах Североатлантического альянса, поскольку это подрывает принцип неприсоединения страны к военно-политическим блокам.

«В ситуации, когда нескольким странам позволяют готовиться к борьбе в Арктике, все это ведет к тому, что угроза для Швеции растет», — говорится в документе.

Шведских депутатов беспокоит, что милитаризация Арктики постепенно становится все более очевидной из-за претензий на этот регион ряда стран, в числе которых США, Канада, Китай и Россия. Немалую роль в процессе играют и учения, проводимые на севере Швеции, отметили парламентарии и призвали их запретить.

Депутаты считают, что такие маневры, как Loyal Arrow, Trident Juncture или, например, Cold Response приводят к росту напряженности в регионе. Кроме того, из-за действий НАТО осложняются и отношения Альянса с Россией.

Парламентарии предложили «разоружение и развитие сотрудничества» с партнерами по региону. Например, в рамках Арктического совета.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны НАТО, в том числе и США, пытаются ограничить права и действия России в Арктике, наращивая военную активность вблизи ее границ и осуществляя давление при помощи санкций. Альянс создает прямые угрозы национальной безопасности РФ, которая заинтересована в развитии мирного сотрудничества в Арктике. Медведев подчеркнул, что Москва будет отстаивать свои позиции в регионе.