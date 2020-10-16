Как трансгендеры нарушают права женщин. Колонка Владимира Тулина

В США общественная организация Alliance Defending Freedom («Альянс, защищающий свободу») направила обращение в управление по гражданским правам при Министерстве образования США от имени трех школьников-спортсменов с требованием запретить девушкам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Как сообщила юрисконсульт альянса Кристиана Холкомб, причиной жалобы стало то, что два бывших юноши, превратившихся в девушек, Терри Миллер и Андрая Йеервуд, завоевали все 15 чемпионских наград в штате Коннектикут.

США по числу людей, сменивших пол, опережают все страны мира. Сейчас там уже проживают 1,5 миллиона трансгендеров. Причем число их растет, и количество операций по смене пола ежегодно увеличивается в среднем на 20%.

Многие американские психологи считают, что это результат воздействия СМИ, которые настойчиво внушают мысль, что смена пола — это модно и прогрессивно. Целый ряд голливудских звезд выразили свое восхищение трансгендерами. Недавно в США демонстрировалась реклама безалкогольного напитка Sprite, которая показывала, что трансгендеры превосходят обычных людей.

В 2010 году действующий на тот момент президент США Барак Обама подписал «Закон о доступной медицинской помощи» (Affordable care act), также известный как Obamacare, в котором был описан запрет на дискриминацию на основе гендерной принадлежности и, соответственно, значительно увеличилось страховое покрытие операций по смене пола. В настоящее время меньше трети американцев делают операции по смене пола за свой счет.

Обама разрешил трансгендерам служить в армии. Правда, его приемник — Дональд Трамп — ввел ограничение, и теперь они могут начать службу только через три года после смены пола.

Снизили в США и возраст, при котором разрешена смена пола. Теперь принимать гормональные препараты можно с 12 лет, а операцию по смене пола можно делать с 15 — при этом согласие родителей не обязательно. Очень оригинально: употребить алкоголь, выкурить сигарету или даже сделать себе татуировку подросток, по американским законам, не может, а сменить пол — без проблем.

Несколько детских психологов попытались было заявить, что несовершеннолетние очень легко поддаются воздействию рекламы, самовнушению и даже подражанию однокласснику, сменившему пол. А последствия этой операции необратимы — хотя бы потому, что человек после нее уже не может иметь детей.

Специалисты The American College of Pediatricians привели такую статистику: 88% девушек и 98% юношей, страдающих гендерной дисфорией (когда внутреннее ощущение пола не совпадает с физическим), к 18-19 годам смиряются с ситуацией и не прибегают ни к гормональной терапии, ни к операциям по смене пола. К тому же гормональные препараты и тем более хирургические вмешательства могут нанести здоровью непоправимый вред. Среди побочных эффектов могут быть сердечные приступы, инсульты, гипертония, диабет, рак. Но всем им быстро заткнули рот, заклеймив как трансофобов.

Массовая смена пола наряду с падением рождаемости создает и целый ряд других проблем. Одна из них — вытеснение цисгендерных (обычных) женщин с первых позиций в спорте, так как они не могут на равных соревноваться с бывшими мужчинами. Сейчас в National Collegiate Athletic Association (Национальной ассоциации студенческого спорта) существует единственное ограничение для трансгендеров в женских соревнованиях: они могут участвовать только через год после окончания лечения по подавлению тестостерона — основного мужского полового гормона. Однако при этом не фиксируется, каким должен быть уровень тестостерона в крови. Таким образом, трансгендеры, у которых лечение не привело к ожидаемым результатам, без труда становятся чемпионами в женских соревнованиях и переходят в профессиональный спорт.

Более конкретные правила в Международном олимпийском комитете. Там трансгендеры допускаются к соревнованиям среди женщин, если в течение года уровень тестостерона в крови не превышал 10 наномолей на литр. При этом у цисгендерных мужчин он составляет от 7,7 до 29,4 наномоля на литр, а у женщин — всего около 1,7 наномоля на литр и менее. Как видите, и здесь тем, кто не до конца перестал быть мужчиной, предоставлена возможность участвовать в женских соревнованиях.

В этом нет ничего удивительного, если принять во внимание то, что в МОК это правило разработала трансгендер Джоанна Харпер — бывший бегун на длинные дистанции. В интервью американскому журналу Wired она так объяснила свою позицию:

«Справедливость — это очень субъективное слово. Все сводится к тому, с кем ты пытаешься быть справедливым — с миллиардами обычных женщин, которые не могут соревноваться с мужчинами в спортивных состязаниях на высоком уровне, или с очень подавленным меньшинством среди трансгендерных людей, которые хотят наслаждаться теми же вещами, что и все остальные, включая участие в спорте».

Фактически она признает, что интересы женщин, которые составляют около 50% населения, приносятся в жертву трансгендерам, которых даже в США всего 0,6% населения.

Физиолог из Университета Отаго в Новой Зеландии Элисон Хизер в своей публикации в The Journal of Medial Ethics сообщила, что преимущества физического развития мужчин не ограничиваются уровнем тестостерона. У них больше плотность костные структуры, объем легких и размер сердца, чем у женщин. Тестостерон способствует мышечной памяти — способности восстанавливать мышечную массу после периода тренировки, увеличивая количество ядер в мышцах, и эти добавленные ядра не исчезают. Таким образом, трансгендерные женщины обладают повышенной способностью наращивать силу даже после смены пола. В качестве решения проблемы Элисон Хизер, как и многие другие ученые, предлагает проводить соревнования для трансгендеров отдельно, но это предложение постоянно отклоняется, так как все понимают, что эти соревнованию будут мало кому интересны.

Сейчас с этой проблемой столкнулись американки, но нет сомнения, что ее география будет расширяться вместе с ростом числа трансгендеров. А только за последние 10 лет и только в Британии их число увеличилось в 25 раз. Казалось бы, назрела пора поиска взаимоприемлемых решений этой и других проблем сосуществования, но вместо этого продолжается процесс расширения прав ЛГБТ, о чем с возмущением пишет даже The Wall Street Journal в своей статье «Трансгендерная война против женщин». Появление такой статьи, где правдиво описывается положение в стране и критикуются представители Демократической партии в Конгрессе, можно объяснить только предвыборной кампанией в США. Начинается она так:

«В последнее время стало по-настоящему модным высмеивать понятие «безопасное место», где взрослые люди могут укрыться и похандрить, желая по-детски спрятаться от мыслей, которые внушают им чувство страха. Между тем женщинам действительно необходимы безопасные места — не для того, разумеется, чтобы избежать стоящих перед ними интеллектуальных задач, но чтобы укрыться от угрозы физического насилия со стороны мужчин. В этом месяце демократы внесли на рассмотрение в Палату представителей законопроект, который введет запрет на безопасные места для женщин. Закон о равных правах, называемый так потому, что демократы, мягко говоря, преуспели в брендинге, на самом деле имеет целью распространить защиту, предусмотренную законом о гражданских правах 1964 года, на геев и транссексуалов. Однако этот законопроект идет еще дальше, предлагая запретить дискриминацию по признаку «гендерной идентичности». Такое утверждение прямо противоречит правам девушек и женщин. Любой биологический мужчина, считающий себя женщиной, в соответствии с законом о равных правах, получит законное право на посещение женских туалетов, раздевалок и учреждений, гарантирующих безопасность, например, приютов для женщин, подвергшихся побоям. Это будет представлять для женщин и девушек непосредственную физическую угрозу».

Суть законопроекта в том, что отменяются законы и традиции, выработанные столетиями, и теперь любой может быть того пола, какого он хочет. Для этого даже не нужно больше подвергаться хирургическому воздействию. Нет сомнения, что в случае его принятия множество мужчин-заключенных почувствуют себя женщинами и с радостью переедут в женские тюрьмы, а насильники и педофилы получат беспрепятственный доступ в женские душевые и туалеты.

Автор статьи Эбигейл Шриер уверена, что даже бездомные мужчины с удовольствием переедут в ночлежки для женщин. Из всего вышенаписанного она делает вывод:

«Есть ли среди нас истинные трансгендеры, имеющие право на соответствующие удобства? Разумеется. Но их потребности, пусть и вполне реальные, не оправдывают немедленного упразднения прав девушек и женщин, которые завоевывались ими с таким большим трудом. При этом юношам и мужчинам не придется идти на аналогичные жертвы, ведь они едва ли будут чувствовать себя в опасности, оказавшись в одной уборной с биологической женщиной. И едва ли ведущие спортсмены-мужчины окажутся в проигрыше, померившись силами с биологическими женщинами, выступающими в роли мужчин. Идти на жертвы ради этого нового «равенства» придется только женщинам».

Заканчивается статья скрытым призывом голосовать за кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа:

«Данный законопроект вряд ли станет законом при республиканцах, контролирующих Сенат или Белый дом. Но демократы выдвигают закон о равенстве на рассмотрение уже не в первый раз и, видимо, не в последний. К этому предложению стоит отнестись серьезно, поскольку оно в общих чертах дает представление о готовности левых жертвовать женщинами и девушками ради тех волков в овечьей шкуре — транссексуалы они или нет — которые не преминут воспользоваться этой возможностью».

Таким образом, в США сначала особые права получили гомосексуалисты, а сейчас их получают трансгендеры и готовятся отнять особые права у женщин. Что дальше? Невольно вспоминаются слова из «Алисы в стране чудес»:

«Все страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее!»

Печально только то, что, как показывает история последних десятилетий, все нововведения в США быстро копируются другими западными странами.