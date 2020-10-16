Медицинскую статистику России начнут считать по-новому

Участники II съезда медицинских статистиков Москвы «Статистика здравоохранения нового времени» обсудили создание единого статистического пространства и эффективные способы управления данными в здравоохранении.

Цифровая площадка НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы объединила более 3000 представителей экспертных, медицинских и научных организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка.

Директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Елена Аксенова обратила внимание экспертов на возросшую роль специалистов в области сбора и обработки медицинских данных.

«Мы привыкли, что медицинский статистик — это непубличный специалист. Его не увидишь на телеэкранах или трибунах. Он не участвует в оказании медицинской помощи населению. Но его роль для здравоохранения невозможно недооценить. Медицинская статистика позволяет адекватно оценивать ресурсы системы здравоохранения, ее устойчивость, а также вклад в здоровье населения. А 2020 году приобрела совершенно новые очертания. Прорывные научные идеи в области управления информацией ворвались в сферу статистики. Перед нами поставлены принципиально новые задачи построения единого статистического контура», — подчеркнула доктор экономических наук.

Головным учреждением по сбору и обработке статистической информации в российской системе здравоохранения является ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

«Существует большая потребность как в увеличении объема статистических данных, так и в повышении их качества и достоверности. Очевидно, что годовая статистическая отчетность, которая формируется к середине следующего года, уже не может быть единственным исчерпывающим инструментом в сфере здравоохранения. Для принятия оперативных управленческих решений нужно собирать и обрабатывать статистические данные в режиме онлайн», — заявила директор института Ольга Кобякова.

Глава Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман отметил труднодоступность открытой медицинской информации для пациентов.

«Необходимо перенимать европейский опыт, настраивать систему донации данных, чтобы обеспечить возможность населения управлять своими данными», — сказал эксперт.

Актуальная проблема — устранение дефицита кадров в сфере медицинской статистики. Эксперты предложили пути ее решения.

«Выпуск молодых специалистов не покрывает имеющейся потребности здравоохранения в специалистах по медицинской статистике», — констатировала заместитель заведующего информационно-аналитического отдела ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Алла Латышова.

Эксперт отметила увеличение доли вакантных от общего количества штатных должностей по врачам-статистикам с 20,3 до 24,6 %, по медицинским статистикам со средним медицинским образованием — с 14,3 до 22,8 %.

«В условиях недостаточной укомплектованности квалифицированными кадрами в системе здравоохранения России задачи в области медицинской статистики, особенно в сельской местности, порой выполняют сотрудники без соответствующей квалификации», — добавила она.

Всемирная цифровизация спровоцировала изменения профессиональных стандартов, подходов к обучению специалистов в области статистики и их аттестации. Если еще несколько лет назад статистика относилась к экономике и воспринималась как контрольный инструмент для выполнения государственных планов, то сегодня — возвращается в разряд междисциплинарной науки, констатировали ученые.

«В агрономии, в медицине, в инженерных специальностях — везде используются статистические данные. Поэтому мы создали новый профессиональный стандарт статистика. Сегодня это специалист по сбору, обработке и анализу массовой информации», — заключил председатель правления Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация статистиков» Алексей Пономаренко.

Российская ассоциация статистиков разработала два образовательных стандарта для бакалавров и магистров, по которым уже получили лицензию порядка десяти российских университетов. Однако медиков среди них пока еще нет.

«Мы хотим понять, есть ли спрос на медицинских статистиков в такой трактовке. Если да, то мы готовы работать над созданием образовательных программ», — сказал кандидат экономических наук.

Еще одна проблема связана с автоматизацией сбора и обработки статистических данных. Качество этих процессов зачастую оставляет желать лучшего, отметили участники съезда.

«Медицинские организации создают формы статистических наблюдений и направляют данные в Минздрав. Не у всех специалистов этот процесс автоматизирован. У нас существует также оперативный мониторинг в режиме онлайн, куда может загружаться только часть информации. Это огромная проблема. В перспективе федеральный регистр медорганизаций и медицинских работников позволит нам уйти от «набивалок» и механического ввода данных», — надеется старший научный сотрудник отделения организации планирования и управления научными исследованиями ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Надежда Несветайло.

Помимо хранения и анализа статистической информации, необходимо убедиться в ее достоверности и отсутствии дублирования, подчеркнул директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян.

«Существуют разные математические подходы для верификации информации, но сегодня этого недостаточно. Обогащение внутренних баз открытыми данными — мировая тенденция. Это путь, по которому должна развиваться и медицинская статистика: «большие данные», сбор и анализ данных из открытых источников, агрегация и аналитика. Создаваемые системы должны базироваться на современной инфраструктуре, для создания которой нужны высокие компетенции разработчиков», — сказал эксперт.

Во второй день съезда эксперты обсудили лучшие практики в российских регионах. Наиболее успешные кейсы по управлению данными здравоохранения станут известны по итогам голосования общественников и профессионалов. А пока у специалистов не вызывает сомнений лидерство российской столицы. В Москве разработаны и внедрены десятки решений для оптимизации работы с данными.

«Последние несколько лет мы создаем цифровой контур медицинской статистики, — рассказала Елена Аксенова. — В Москве внедрены информационные системы. Задача статистических — обеспечить преемственность при передаче данных между остальными информационными системами. Мы планируем создать единую методологию московской статистики с учетом всех федеральных норм и требований».

Одним из действующих информационных ресурсов в столице является регистр сотрудников, работающих с COVID-19.

«Он был создан в самом начале пандемии и ежедневно пополняется, активно используется столичными властями», — сообщила начальник отдела по учету деятельности специализированных служб и кадровых ресурсов НИИОЗММ ДЗМ Людмила Григорьева.

Положительным опытом по автоматизации сбора отчетов поделились и московские врачи-диагносты.

«По лучевой диагностике в Москве ежегодно проводится больше 20 млн исследований с ионизирующим излучением при наличии 6411 единиц оборудования. Ключевыми характеристиками данных для оперативного управления являются достоверность, оперативность, полнота. Произведена автоматизация сбора первичных данных более чем с 1200 единиц диагностических устройств со всего города. В рамках системы удалось объединить более 150 медицинских учреждений города и более 3000 медицинских работников различных специализаций», — сказал замглавврача ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ» Никита Полищук.

Руководитель группы Департамента статистики здравоохранения и информационных систем ВОЗ Роберт Якоб стал одним из разработчиков единого статистического пространства в глобальном здравоохранении.

«Решения, основанные на полученных данных в Европе, позволяют эффективно мониторить общественное здоровье, исследовать здоровье населения, планировать и управлять системой здравоохранения, обучать специалистов», — подчеркнул руководитель программы информации, исследований и инноваций Европейского регионального бюро ВОЗ Дэвид Новилло Ортиз.

Как рассказала ФАН Елена Аксенова, единый московский стандарт работы со статистической информацией появится на сайте НИИ для общественно-профессиональной экспертизы до конца года.