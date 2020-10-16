Терапевт назвала лучший способ защиты от вирусов

Москва, 16 октября. Лучшим способом, помогающим защититься от вирусов, в том числе и от COVID-19, является промывание носа. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Бурлакова в беседе с News.ru.

Обычно вирусы попадают в организм человека через носовые проходы. Дело в том, что скапливающаяся там слизь является питательной средой, в которой вирусам довольно легко размножаться.

«Выработка слизи является частью здорового функционирования организма», — отметила Бурлакова.

По словам врача, в холодное время года слизь вырабатывается более активно, так как нос пытается согреть и увлажнить воздух перед попаданием в легкие, однако вероятность заражения вирусом при этом повышается. Для профилактики терапевт рекомендует регулярно очищать носовые проходы от слизи. Для этого лучше всего развести в воде морскую соль или приобрести аналогичный спрей в аптеке.

«Морская соль не только вымывает слизь, но и обеспечивает поддержание в носу щелочной среды, в которой вирусы не живут», — цитирует Бурлакову телеканал «360».

Промывать нос следует каждые три–четыре часа. Также, по словам врача, в качестве средства защиты можно использовать оксолиновую мазь. Еще более эффективным средством является обычное хозяйственное мыло, так как оно создает щелочную среду. Терапевт посоветовала смазывать им нос два–четыре раза в день после промывания.

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