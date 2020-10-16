Популярная plus-size модель ошеломила поклонников откровенной фотосессией

Москва, 16 октября. Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм опубликовала в своем профиле в Instagram откровенные снимки. Поклонники пришли в восторг от фотосессии звезды.

На первом снимке Грэм позирует у бассейна в черном закрытом купальнике и темных туфлях-лодочках. На втором кадре знаменитость уже стоит в душевой кабине. На ней черные бюстгальтер и высокие трусы, а также лаковое пальто того же цвета. Третью фотографию модель сделала вновь у бассейна.

«Если вы увидите, как я бегаю по отелю в Милане в трусах, не обращайте внимания!» — подписала серию фотографий 32-летняя модель.

Фанаты, увидевшие снимки знаменитости, были ошеломлены — любимая звезда очень соблазнительно выглядит. Кадры за сутки собрали почти 340 тысяч лайков.